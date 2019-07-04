هل تصالحنا مع الدم؟.. بقلم شمائل النور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حجم الدم المسفوك برصاص المجلس العسكري ضد المعتصمين والمتظاهرين أكثر من الدم الذي سفكه البشير المطلوب للجنائية الدولية في جرائم إبادة جماعية. إذا ما وضعنا في الاعتبار الفارق في المدة الزمنية لسفك هذه الدماء. المجلس العسكري لو قدر الله أن يحكم على قدر مدة البشير لن يترك في هذه البلاد إلا البوم.

في كل يوم جثة جديدة، مضروبة بغدر، في كل يوم فقيد جديد جريرته أنه يتطلع لدولة تحترم إنسانيته وحقه في الحياة، وفي كل يوم دم يسيل لا لسبب سوى أن يهتف “مدنية”.

قبل يومين أُلقيت جثث ليافعين في أحد خيران أم درمان في أبشع مشهد إنساني. ثلاثتهم خرجوا في مليونية 30 يونيو، مطالبهم فقط حكومة مدنية، خرجوا عراة الصدور إلا من أمل يحاول العسكريين تبديده بقدر ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً.

أمس الأول عُثر على جُثة جديدة قرب سجن الهدى لأحد شباب الأحياء الذي خرج من منزله عقب مجزرة القيادة ليعثروا عليه جثة هامدة وتقوم السلطات بدفنه دون علم أسرته.

ولا يزال هناك مفقودين مصيرهم مجهول، ولا نزال نتلقى مثل هذه الأخبار على نحو عادي وكأنه أمر طبيعي وكأن غير الطبيعي ألا يسيل دم.

ما حدث خلال سنوات الإنقاذ من سفك للدماء يواصل فيه المجلس العسكري وكأنه في تنافس وسباق مع النظام البائد في من يقتل أكثر، من يسفك دماً أكثر، أيهما أحق بلقب مصاص دماء أكثر.

المجزرة الغادرة التي حدثت أمام قيادة الجيش يوم 29 رمضان لو حدثت في أي بلد آخر لما كان الوضع على هذا النحو الطبيعي وكأن شيئاً لم يكن، هذه المجزرة ينبغي أن تضع حداً نهائياً صارماً للموت العبثي والمهين كان ينبغي أن تكون نهاية لأي دم يسيل هكذا مجاناً دون أسباب بدلاً أن تتحول لنقطة قوة لطرف أو نقطة ضعف لطرف آخر.

لكن الذي حدث – فيما يبدو- أن تكيفنا مع مشاهد الدم والجثث الملقاة والانتهاكات. غداً إذا تكررت مثل هذه المجازر سنكتفي بالبكاء والنحيب ولحظات من اكتئاب ثم نستعد لموجة دم جديدة.

ما ينبغي أن نكون صارمين تجاهه قبل أي شيء أن يتوقف هذا الدم الآن الآن.