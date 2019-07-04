وجهاً لوجه!!.. بقلم عثمان ميرغني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لأول مرة بعد مجزرة الاعتصام يلتقي ممثلو الحرية والتغيير مع وفد المجلس العسكري الانتقالي وجهاً لوجه في قاعة مفاوضات واحدة.. استجابة للوساطة الأفريقية الإثيوبية.. اختارت قوى الحرية أن (تسجيل الحضور) بالدخول إلى هذه الجولة بعدد من نجومها المفاوضين.. ورغم ثقل الحمولة على الوجدان الجماهيري إلا أن ردود الفعل على مستوى الشارع سترتبط بنتيجة التفاوض لا شكله..

قوى الحرية والتغيير أعلنت عن سقف زمني لا يتعدى الـ72 ساعة لإكمال التفاوض والوصول إلى اتفاق مكتوب.. أي حتى السبت (أو الأحد في حال اعتبار الجمعة خارج الحساب).. وهو قرار حكيم بعد أن تسلل اليأس إلى الكثيرين من طول حلقات التفاوض بلا جدوى..

وفي تقديري أن المفاوضات إذا أفضت إلى واقع عملي بتدشين انتقال السلطة إلى المدنيين فسيكون ذلك بداية الانفراج، أما إذا انهارت أو تجمدت أو خرجت المفاوضات بغير ما تمنى الجماهير فسيكون الجميع أمام المحك… قوى الحرية والتغيير ستعول على المليونية القادمة في 13 يوليو ثم الاعتصام في اليوم التالي (14 يوليو 2019).. بينما سيعود المجلس العسكري لشرطه الجزائي الذي ظل يلوح به مراراً وتكراراً… تشكيل الحكومة من جانب واحد..!!

كلا الخيارين للطرفين لن يفضي إلى حسم، فليس في سيناريو المواجهة إمكانية لقسمة المشهد بين منتصر ومهزوم، لأن مترتبات الأوضاع ستستدرج لاعبين جدداً قد يغيروا تماماً قواعد اللعبة ويقلبوا الطاولة رأساً على عقب في وجه الجميع..

الواقع العملي داخلياً وخارجياً لا يسمح للمجلس العسكري بالاستمرار في السلطة منفرداً أو مستنداً بأي مستوى من التحالف على أية قوى أخرى غير الحرية والتغيير.. فالشعب السوداني ومن خلال استجابته لمليونية 30 يونيو 2019 سحب الثقة تماماً من أي حضور جماهيري آخر حاول المجلس العسكري الاستناد والتعويل عليه.. فمقابل حشود مصنوعة من رموز الإدارة الأهلية ومخاطبات جماهيرية اجتهد المجلس العسكري في بثها على شاشات التلفزة لإقناع الرأي العام الداخلي والخارجي أنه مسنود بقاعدة جماهيرية مقدرة في مواجهة قوى الحرية.. كانت مليونية 30 يونيو كثعبان موسى (تلقف ما يأفكون..) وتبتلع كل الجماهيرية المتوهمة.. بما فيها اللافتات الحزبية الكثيرة التي أطلت برأسها في الإعلام الحكومي دون أن يثبت لها جذور في الأرض..

أقوى لاعب في المشهد السياسي السوداني هو الجماهير.. ولكن فرق كبير بين جماهير تحشد في قاعة بمعرض الخرطوم الدولي وأخرى تملأ الشوارع في كل مدن السودان رغم قطع شبكة الإنترنت لإضعاف التواصل معها..

من الحكمة أن يصل قطار المفاوضات إلى محطته الأخيرة في المدة التي حددتها قوى الحرية..