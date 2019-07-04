التربية تفشل في توفير مقاعد في المرحلة الثانوية ل (46) ألف طالب ناجح

أعلنت وزارة التربية بولاية الخرطوم اكتمال توزيع طلاب الصف الأول الثانوي على المدارس ،وأكدت أن الحد الأدنى للقبول هذا العام بلغ (167) درجة مشير ، لتوزيع (92) ألف طالب وطالبة على المدارس الحكومية ، و(12) ألف طالب وطالبة تم توزيعهم على المدارس النموذجية ، مقرة بعدم توزيع (46) ألف طالب وطالبة هذا العام مما أدى لرفع نسبة القبول للصف الأول الثانوي .

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وبحسب صحيفة المجهر أكد مدير التعليم الثانوي ” خليفة بابكر ” في تصريحات له اجراء معالجات للطلاب المتضررين وذلك باستيعاب (6) ألاف منهم في التعليم الفني والحرفي وايجاد معالجات لأوضاع لبقية الطلاب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365 )