ترى.. ما هو؟.. بقلم اسحق فضل الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

– ومؤتمر يعرف بمؤتمر اللباد.. وبعد اجتماع حتى الفجر تجمع المهنيين يعلن لقاء مع المجلس العسكري

– ويعلن أنه يقتلع رسنه من قبضة الشيوعيين الذين يقودوننا إلى الهاوية..

– وأن الرفض الشيوعي لكل شيء يعني أن الشيوعي لا يريد إلا شيئاً واحداً

– نزاع.. ثم فوضى.. ثم حرب أهلية (والحروب الأهلية هي بطبيعتها تبدأ بالصراخ ثم جهات تشتبك ثم جهات تنضم إلى هؤلاء هنا وجهات إلى هؤلاء هناك)

– ثم

– ثم الجوع والخوف

– ثم سوريا وليبيا

– وطبيعة السودان وطبيعة الجغرافيا والدول حول السودان تجعل للحال شارعاً واحداً هو الموت

– حتى البقج والهروب أشياء لن يستمتع بها الناس

– قالوا

: الأسلوب الأحمر يدمرنا ويدمر السودان

– قالوا

: ما الذي يقع إن نحن حاصرنا المجلس.. وجعلناه يختنق .. وجعلناه يستنجد.. تلقائياً.. بالإسلاميين

– وإن نحن جعلنا الأمر يصل إلى حد (وقبل أن تغوص في دمي.. أغوص في دمك)؟

– وإن السودان أكثر بلاد الله استعداداً للتمزق.. فهناك القبائل.. والسلاح وصراخ كل جهة تتهم كل جهة بأنها تستأثر بكل شيء.. الحكم والثروة و..

– فجر أمس.. لقاء التجمع ينتهي إلى ضرورة التفاوض

– صباح أمس الشيوعي يطلق عناصره في الأحياء .. يرفض

– ظهر أمس الشيوعي يحول حوار التغيير والمجلس إلى مؤتمر صحفي بدار الاتحادي المعارض

– ولا لقاء

– وما بين العاشرة ومنتصف النهار الشيوعي يتصل بعدد وافر من قيادات الأمة والبعث والاتحادي و(ممن يقبل لقاء المجلس) حتى لا يشهدوا لقاء الساعة الثالثة ظهراً

– وعلى امتداد النهار الشيوعي يطلق من يتحدثون في قنوات السموم عن أنهم يرفضون .. يرفضون

(2)

– والأمة.. والصادق المهدي وقياداته.. ونزاع

– والشيوعي .. والخطيب الذي يختفي منذ أسابيع.. وكوادر في الحزب ترهق.. وتتحسب.. ونزاع

– والدقير.. الذي يقارب المجلس يفاجأ بمن يحيطون به.. ونزاع

-.. وقنوات السوق التي تجلب الطعام والوقود وحاجيات الناس/ ومجموعات الوساطة ما بين بيت حجار.. وبيت المهدي وبيوت وبيوت.. كلها يشعر بالخطر

– والشعبي الذي كان هو الهيكل العظمي لمظاهرة الأحد الأخير يجد أنه قد تعرض للخداع

– فالشيوعي كان يستدرج الشعبي لمظاهرة/ تقوم بزيارة بيوت الشهداء.. فقط/ لكن الشعبي الذي يندفع بشبابه للمظاهرة يفاجأ بأن الشيوعي يتجه إلى اعتصام جديد .. وإلى اشتباك.. وإلى.. وإلى

– والشعبي يعلن أنه يرفض أن يصبح مطية لأحد (ورحم الله الترابي.. الذي ما كان أحد يجعله يبتلع خدعة)

– وعند وفاة الترابي يرحمه الله من يسألنا عما إذا كان السنوسي يغطي سماء الحزب نشير إلى لافتة دعائية تخص شركة اتصالات

– وفي اللافتة صورة لفتاة في السابعة والفتاة ترتدي حذاء أمها وأقدامها الدقيقة تائهة في الحذاء.. وترتدي ثياب أمها وجسدها النحيل يتوه في الثياب

– واللافتة مكتوب عليها

: سمحة المهلة

– ومن يسألنا نجيبه بأن السنوسي مشهده في قيادة الحزب بعد الترابي هو مشهد الفتاة هذه.. وأنه ليست كل مهلة سمحة

(3)

– والشيوعي الذي يرفض الانتخابات لأنه .. بشهادته.. لا جماهير عنده

– والشيوعي الذي يتغطى بكثيرين ثم يفقدهم وآخرهم الشعبي

– والشيوعي الذي يقترب من فقدان الأمة والبعث وجهات أخرى

– الشيوعي هذا وبالرفض الدائم.. يغطي شيئاً تكشفه عيونك حين تتصور أنت أن الشيوعي تمكن من كل شيء.. وأنه دخل القصر وصنع حكومته منفرداً وأنه… وأنه

– عندها

– الشيوعي.. داخلياً لا يستطيع تكوين حكومة ولا جيش ولا أمن ولا اقتصاد و.. و.. ولا قاعدة شعبية

– والشيوعي خارجياً يرفضه الجيران.. ثم الآخرون

– والشيوعي الذي يعرف هذا هو شيء يرفض ويرفض ليس لأنه يريد الحكم

– والشيوعي يرفض ويظل يكسر (المرق والعروق) من السقف لأنه يريد شيئاً للبيت السوداني

– ما هو؟؟