صورتك الخايف عليها.. بقلم احمد يوسف التاي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قبل بضعة أشهر من سقوط نظام المؤتمر الوطني، تفتحت عبقرية فريق إعلامي تابع للنظام عن خطة لتحسين صورة النظام بالخارج أعلن عنها وقتذاك وزير الإعلام أحمد بلال، وتقوم الخطة على استجلاب مشاهير هوليود ونحوهم بعد دعوتهم لزيارة البلاد وإغداقهم بالمال ليقوموا بتنفيذ برنامج دعائي يهدف إلى تحسين صورة السودان بالخارج ومحو الصورة الحافلة بانتهاكات حقوق الإنسان والفساد والظلم والطغيان والاستبداد..

انتقدتُ وقتها هذه الفكرة الغبية المُمعنة في السذاجة، وقلتُ لوزير إعلام النظام المخلوع، إن أردتم تحسين صورة السودان التي شوهتموها بسياساتكم وممارساتكم فحسنوها بالعدل والحكم الرشيد وتقديم الفاسدين للمحاكمة، ومكافحة الظلم…

فليس من الحكمة أن تقتل شعبك، وتنتهك حقوق الإنسان وتمارس الطغيان والقهر والاستبداد على أوسع نطاق وتصادر الحريات وتكمم الأفواه، ثم تستجلب مشاهير العالم وتغرقهم بــ “الهدايا” وتستضيفهم في الفنادق وتغدق عليهم الأموال الطائلة وتحولهم إلى حكّامات ليسبحوا بحمدك وتحسين صورتك القبيحة الحافلة بكل ماهو قبيح، فأي عقلية هذه وأي دولة تُدار بهذه العقلية والكيفية.

تذكرتُ تلك الخطة الإعلامية المُضحكة المُبكية، وأنا أطالع خبراً تم تداوله عبر وسائل الإعلام العالمية على نطاق واسع يقول الخبر أن المجلس العسكري وقع عقداً مع شركة كندية متخصصة في العلاقات العامة وتعبئة الرأي العام، لصالح أهداف المجلس العسكري وسياساته والحصول على الاعتراف الدولي للمجلس كقيادة شرعية.

إن كان لابد من التعليق على هذا الخبر، فأقول إنني لا أكاد أشك لحظة في أن الفريق الإعلامي الذي أقنع نظام البشير المخلوع بفكرة تحسين صورة السودان بتلك الطريقة التي كان قد أعلنها أحمد بلال هو نفسه الذي جدد طرح الفكرة للمجلس العسكري اليوم، نفس العقلية ونفس التفكير الذي أصبح ماركة مسجلة للفريق الإعلامي الإنقاذي…

سيظل المجلس العسكري في مواجهة مستمرة مع الشارع السوداني طالما أنه بات يقلّد كل خطوات وسياسات وممارسات النظام المخلوع الذي لفظه الشارع، حتى خطة “تحسين الصورة” فهل نغني له:(صورتك الخايف عليها ونحنا ماخايف علينا).. متى سيفهم المجلس العسكري أن الشارع السوداني يمقت هذه العقلية التي أوردت البلاد مورد الهلاك؟ لماذا يستعصي على المجلس العسكري الخروج من جلباب المؤتمر الوطني؟ ولماذا يُصر على اقتفاء أثر الإنقاذ في كل شيء؟….الآن الأزمات تتفاقم من أزمة السيولة إلى أزمة الوقود ، والصفوف تتمدد في الصرافات، والجازولين الآن معدوم في بعض مناطق الزراعة والعمل يتوقف بسبب شح الجازولين والغلاء يتفاقم بصورة أبشع مما كان عليه الحال قبل الثورة، والمجلس مشغول كما الإنقاذ بحشد الإدارات الأهلية المحلولة والتجمعات القبلية والنسائية والجهوية للحصول على الدعم والتفويض بغرض الالتفاف على أهداف الثورة وإقصاء قادتها وصناعها الحقيقيين، والاستقواء بفلول النظام المخلوع وشركائه، ولا يلقي بالاً للأزمات ولا يبالي… اللهم هذا قسمي فيما أملك..

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