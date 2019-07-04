قطع جبان !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*أحجب… أقطع… أمنع..

*هذا هو شعار أنظمة البطش… في كل زمان ومكان..

*وما زال كذلك رغم إن الزمان ما عاد هو الزمان… الذي كان زمان..

*فزماننا هذا ليس زمان عمر البشير الأول… مثلاً..

*حيث كانت أطباق (الدش) تُنزع من أسطح المنازل قسراً… مع فرض عقوبات..

*وذلك كي لا يرى الناس إلا ما يريهم البشير..

*وقديماً كان فرعون – مثل الطغاة الأعلى – يقول لقومه (ما أُريكم إلا ما أرى)..

*ولا زمان ناصر… ولا ستالين… ولا الأسد الكبير..

*وفي زمان عمر البشير الأخير تم قطع (النت)… حتى ينقطع التواصل بين الثائرين..

*فكان الذي (قُطع) هو دابر القوم الذين ظلموا… من حزبه..

*ومن (زيادات) رمضان (زايد) في أغنياته عبارته الشهيرة (خليك مع الزمن)..

*وخالته استهجنت أغنيته (بنات بحري)… خلال حفل له..

*فما كمان منه إلا أن رد عليها ضاحكاً – وهو يغني – (خليك مع الزمن يا خالة)..

*والآن نحن في زمان العولمة الرقمية… والقرية الصغيرة..

*ورغم ذلك لا يريد البعض أن (يخلي نفسه مع الزمن)… ويعجبه ما كان (زمان)..

*فها هو من يشير إلى قطع النت… قبيل فض الاعتصام..

*ثم – في الوقت ذاته – قطع خدمة قناة الجزيرة (من لقاليقها)… فينتبه العالم كله..

*ويوجه أنظاره إلى ميدان الاعتصام… تحسباً لأمرٍ ما..

*ويقع الأمر بالفعل… ويشاهده العالم – من أقصاه إلى أدناه – رغم هذين القطعين..

*فكانت أسوأ (مشورة)، بعقلية زمان ليس هو هذا الزمان..

*ثم لم يحُل القطع نفسه – للنت والجزيرة – من قيام ملاينية الثلاثين من يونيو..

*ونقول (ملاينية) لأنها كانت التظاهرة الأكبر في تاريخ السودان..

*فهي لم تكن مليونية كما قُدر لها… وإنما تجاوزتها بكثير، داخل البلاد وخارجها..

*ولم يستفد المجلس العسكري من هذا القطع… وإنما خسر..

*فهو يخسر يومياً ملايين الدولارات جراء حجب لخدمة صارت من حقوق الإنسان..

*ثم يخسر أكثر حين يدفع لتحسين صورته، خارجياً..

*وذلك على ذمة قناة البي بي سي الرابعة… وصحيفة والفاينانشيال تايمز اللندنية..

*وهو خبرٌ لم ينفه المجلس العسكري حتى الآن..

*وقد قلنا (ملايين) المرات – أيام البشير – إن تحسين الصورة داخلياً هو الأهم..

*الأهم من ناحية دينية… وإنسانية… وضميرية… وشعبية..

*ثم إنه يؤدي – تلقائياً – إلى تحسين الصورة خارجياً… ومن غير فلوس..

*ونختم كلمتنا بأن مثل هذا القطع ليس دليل قوة..

*فالأنظمة التي تثق في نفسها – اتساقاً مع معايير الدين والدنيا – لا تخشى شيئاً..

*وإنما تخشاها التي (لا تمشي عِدِل)..

*فهو (قطع جبان !!).