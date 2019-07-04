العقد متين؟.. بقلم محمد عبد الماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(1)

• نحن السودانيون بلغنا حد من المحبة والثقة التي جعلت (الشاب) السوداني عندما يتقدم لخطبة (البنت)، أن تتم مراسم العقد في حفل التعارف بين الأسرتين، يحدث ذلك حتى وإن كان (العريس) غريباً، ولا تجمعه علاقة قربى او معرفة بأسرة العروس.

• نحن هكذا في أهم عقد اجتماعي ينشأ لتكوين أسرة كريمة. عقد مقدس لإخراج ذرية صالحة، فلماذا لا نفعَل هذه (الثقة)، في المفاوضات التي تدور بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير الآن.

• نعرف أن المجلس العسكري لا يثق في قوى إعلان الحرية والتغيير، كما أن الأخير لا يثق في المجلس العسكري، وقد تكون قوى إعلان الحرية والتغيير محقة في ذلك بعد (الصدمات) التي تعرضت لها من المجلس العسكري.

• ولكن لا منطق في ألا يثق المجلس العسكري في قوى إعلان الحرية والتغيير، حاصة وأن (الحرية والتغيير) تعبر عن الشارع، وهي تنادي بمبادئ عامة متفق عليها، وجدت قبول الشارع السوداني والمجتمع الدولي.

• قوى إعلان الحرية والتغيير لو كانت تطالب بمطالب خاصة او تبحث عن مكاسب شخصية لقلنا إن المخاوف من تحقيق هذه المطالب منطقي ومعقول.

• قوى إعلان الحرية والتغيير لا تعبر عن دول المحور الإقليمي وهذا يكسبها شرعية أكثر من المجلس العسكري الذي يتحدث عن انحيازه للثورة والشعب دون أن نرى (البرهان) على ذلك الادعاء.

(2)

• في الأسبوع الأول لشهر رمضان المبارك وعندما كنا في ثلث (الرحمة) في الشهير الفضيل كان (الاتفاق) بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير يبدو وشيكاً.

• كانت الأجواء تحتفي بذلك الاتفاق القريب الذي كان (قاب قوسين او أدنى) كما نسمع الآن.

• في تلك اللحظات التوافقية العامة حدثت مجزرة 8 رمضان، وصحبها من بعد ذلك أزمة (المتاريس) التي جعلت المجلس العسكري (يتلكلك) ليجعلها ذريعة لتعليق المفاوضات لمدة 48 ساعة، لنبدأ من (الصفر) مسلسل المفاوضات حتى اذا اكتملت وأصبحت زلفى من التوقيع، حدثت مجزرة 29 رمضان، ونحن قبالة عيد الفطر المبارك وفي ثلث (العتق من النار) التي لم يعتق منها المعتصمين في محيط ميدان القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة.

• بعد مجزرة 29 رمضان، وعادت الأوضاع الى (النمط القديم) قبل سقوط البشير في 11 أبريل.

• كان التحرك بعد تلك المجزرة لإعادة الثقة بين الطرفين وللعودة الى النقطة التي كان الطرفان قد وصلا لها قبل 29 رمضان.

• احتاج ذلك للكثير من الجهد والتضحيات حتى تعود الثقة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، وكان في ظل تلك (الجفوة) الوطن المكلوم يدفع الثمن غالياً.

• عدنا..وعادت الثقة فكان تعامل المجلس العسكري مع مليونية 30 يونيو التي عمت البلاد يحدث شرخاً كبيراً في المجتمع، احتجنا الى تمشيط سياسي كبير لعودة الثقة بين الطرفين بعد تلك المجزرة.

(3)

• الآن الاتفاق قد يكون في متناول اليد – وهو بقراءة للواقع السياسي أصبح أقرب من أي وقت مضى لكي يتحقق ويمهر بالقلم الأحمر.

• هذه الروح الوفاقية تجعلنا نخشى أن نعود لمربع الاختلاف من جديد، فقد تحدث (مجزرة) أخرى كما ظلت تحدث كلما اقترب الاتفاق.

• هناك أطراف تعمل لتعطيل تلك الاتفاقية وهي ترسم سيناريوهات دموية كلما اقترب الاتفاق..حتى أصبحنا ندرك أن أي اتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير تسبقه (مجزرة).

• احذروا (المجزرة) التي تسبق (الاتفاق).

• أعقدوا طوالي..كفاية جلسات تعارف..فقد استمر الحوار الوطني لأكثر من ثلاث سنوات ولم يمنحنا أكثر من (مبارك الفاضل)!!.