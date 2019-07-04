حذارى من الفِخاخ !!.. بقلم زهير السراج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* لم أفهم أبدا خروج الوسيطين الأفريقى والإثيوبي في مؤتمر صحفى عشية أول أمس (الثلاثاء)، وتقديم الدعوة لقوى الحرية والتغيير للاجتماع بالمجلس العسكري يوم أمس (الأربعاء) للتفاوض حول “نقطة الخلاف الوحيدة التي تبقت بين الطرفين وهي رئاسة المجلس السيادي – كما زعما – بينما الواقع غير ذلك تماما، فالجميع يعلم أن الخلاف بين الطرفين على أشده، ولم يعد يقتصر على المجلس السيادي فقط، وإنما انضم إليه المجلس التشريعي ومجلس الوزراء بعد تنصل المجلس العسكري عن اتفاقه السابق مع قوى الحرية والتغيير، فضلا عن سعيه الحثيث للحصول على دعم شعبي يتيح له تشكيل حكومة تصريف أعمال بمعزل عن قوى الحرية والتغيير إلى حين قيام الانتخابات، ولكن باءت محاولته بالفشل الذريع!!

* قوى الحرية والتغيير نفسها فوجئت بالدعوة للاجتماع والمؤتمر الصحفي للوساطة الأفريقية. كنت قد التقيت قبل المؤتمر ببضع ساعات فقط مع القيادي بالحزب الشيوعي وقوى الحرية والتغيير وعضو وفد التفاوض (صديق يوسف) وتحدثنا حول المذكرة الأخيرة للوساطة ورد قوى الحرية والتغيير عليها، وما دار في أجهزة الإعلام من معلومات مبتسرة عن موافقة القوى على المذكرة بدون الإشارة إلى التعديلات التى اقترحتها قبل إعادتها إلى الوساطة، في انتظار الاستماع إلى رأيها قبل تحديد قرارها النهائي .. إلى أن فوجئتْ بالدعوة إلى الاجتماع وانعقاد المؤتمر الصحفي الذى أعقبه للإعلان عنه للرأي العام!!

* يتضح من الطريقة التي أعلن بها عن الدعوة للاجتماع قبل موافقة قوى الحرية والتغيير، أن الهدف هو وضعها تحت نوع من الضغط أمام الرأى العام المحلى والعالمي حتى توافق عليه، رغم معرفة الوساطة لموقفها من التفاوض المباشر مع المجلس العسكري والشروط التي وضعتها لذلك بعد جريمة فض الاعتصام البشعة التي ارتكبها المجلس، وكان من المفروض على لجنة الوساطة أن تنتظر رد قوى الحرية والتغيير قبل الإعلان عن الاجتماع، خاصة أنها لم تقم بتسليم قوى الحرية والتغيير ورقة تتضمن بنود الاجتماع المقترح، أو ردا على مذكرتها التي ردت فيها على مقترح الوساطة بتأجيل البت في المجلس التشريعي!!

* الوساطة كانت قد تقدمت بمذكرة إلى الطرفين تقترح تكوين المجلس السيادي ومجلس الوزراء، على أن يتم تأجيل البت في المجلس التشريعي بدون تحديد قيد زمني مع الدعوة لتوسيع قاعدة المشاركة، وردت قوى الحرية والتغيير بالموافقة على مقترح التأجيل بشرط ألا يزيد عن 3 أشهر، وعدم المساس بنسب المشاركة التي اتفق عليها سابقا، بالإضافة إلى أحقيتها في تشكيل مجلس الوزراء، وضرورة تشكيل لجنة مستقلة برقابة خارجية للتحقيق في جريمة فض الاعتصام.. وقبل أن تستلم الرد فوجئت بالدعوة إلى الاجتماع.

* في اتصال هاتفي أمسية أمس مع الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني والقيادي بقوى الحرية والتغيير (خالد عمر)، علمتُ أن قوى الحرية والتغيير تسلمت أجندة الاجتماع قبل الاجتماع بثلاث ساعات والتي تضمنت بندا واحدا فقط هو رئاسة المجلس السيادي، الأمر الذي يعني أن كل ما تم الاتفاق عليه سابقا لم يتغير ما عدا تأجيل تسمية أعضاء المجلس التشريعي وتاريخ بدء أعماله، وليس إعادة النظر في الاتفاق السابق حوله، مع مطالبة قوى الحرية والتغيير بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفتح خدمة الإنترنت فورا، بالإضافة الى وجود لجنة تحقيق مستقلة تحت إشراف خارجى في جريمة فض الاعتصام والجرائم الأخرى!!

* رغم تطمينات الأستاذين (صديق يوسف) و(خالد عمر)، يراودني شك بأن مقترح تأجيل المجلس التشريعي (فخ) مصنوع بعناية لتعطيل قيام المجلس ومنع صدور التشريعات الضرورية لحدوث التغيير خلال الفترة الانتقالية، وكل الخوف أن يصبح المجلس موضوع جدل بين الشركاء، وحينها لن تستطيع قوى الحرية والتغيير التي ستصبح جزءًا من السلطة ممارسة الضغط الشعبي والتصعيد الثوري لتنفيذ إرادتها!!

* يجب أن يتضمن الاتفاق النهائي الذي سيوقع عليه الطرفان تكوين المجلس التشريعي بالنسب التي تم الاتفاق عليها (67 %)، وسلطاته وتاريخ بدء أعماله. أي شيء غير ذلك فهو (فخ) خطير، ستتولد عنه مجموعة فخاخ لن تتمكن قوى الحرية والتغيير من التعامل معها لاحقا، وربما ينجم عنها إجهاض تطلعات الشعب في الدولة المدنية الديمقراطية التي ثار من أجلها وقدم أغلى التضحيات!!