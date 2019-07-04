يعد اول فوز.. الحرية والتغيير تكتسح انتخابات مشروع زراعي كبير

الخليج 365:

اكتسحت قائمة لقوى الحرية والتغيير انتخابات الجمعية العمومية لمزارعي مشروع الرهد الزراعي في القضارف. وفازت القائمة برئاسة الاتحاد بقيادة عضو الحرية والتغيير والأمين العام لاتحاد مزارعي الرهد السابق أحمد إبراهيم العربي في الانتخابات على قائمة كاملة لقيادات بحزب المؤتمر الوطني يقودها رئيس اللجنة الاقتصادية بتشريعي الولاية السابق محمد يوسف حاج عمر والقياديان البارزان بالمؤتمر الوطني حسين الشوبلي ومحمد عثمان الزبير. وقال العربي لـ (الإنتباهة) أمس إن برامجهم كقوى الحرية إنهم يعملون على إعادة المشروع إلى سيرته الأولى بعد التدهور والإهمال المريع الذي حدث فيه, وأدى إلى تشريد المزارعين وتقليص المزارات الزراعية إلى أقل من 40%. الانتباهة المادة السابقة العسكري وقوى التغيير يتفقان على مواصلة الحوار واطلاق المعتقلين المقالة القادمة مناوي: عقار لولا بعض الإجراءات الفنية لمثلوا جزءاً من الحضور في انجمينا

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