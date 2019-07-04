عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 4 يوليو 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

آخر لحظة

العسكري يعتقل قيادي ويصادر ممتلكات للوطني

كمال عمر: على الإسلاميين إفساح الطريق لغيرهم

تفاصيل جديدة عن سرقة أموال من وزارة

المجلس العسكري هو المؤتمر الوطني نمبر (2)

المجهر

اجتماع الساعات الخمس بين الـ(العسكري) و(التغيير) يقرر إطلاق سراح المعتقلين السياسيين

(البرهان) يصدر قراراً بالعفو العام عن (235) أسيراً تابعاً لحركة تحرير السودان

التربية تفشل في توفير مقاعد في المرحلة الثانوية لـ(46) ألف طالب ناجح

اخبار اليوم

استئناف المفاوضات المباشرة بين المجلس العسكري والحرية والتغيير .

الجبهة الثورية تجدد تهديداتها وشق طريقها للتفاوض منفردة مع المجلس العسكري .

تربية الخرطوم : العام الدراسي يوم الأحد القادم .

تحالف استراتيجي بين الحركة الشعبية وتجمع قوى تحرير السودان لإعادة هيكلة الدولة .

رئيس المجلس العسكري يصدر قراراً بالعفو العام عن أسرى حركة جيش تحرير السودان .

الدار

استئناف التفاوض بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري

بداية العام الدراسي السابع من يوليو

الإعدام لـ(11) نظامي لقتلهم ثمانية أشخاص بأعيرة نارية

أحمد هارون أكثر النزلاء هدوءاً بالسجن و(الدار) تروي لحظات اعتقاله

البرهان يصدر قراراً بالعفو عن أسرى جيش التحرير

الفنان المثير للجدل جلال الصحافة في حوار جرئ لـ(الدار): أنا مؤتمر وطني المشكلة وين يعني

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الإنتباهة

الإفراج عن المعتقلين واستكمال التفاوض اليوم

انعدام بخاخات الأزمة في صيدليات العاصمة

خروج مليوني فدان من الدورة الزراعية بالقضارف

الصيحة

عقبة (السيادي) تعترض التفاوض المباشر بين (العسكري) و(التغيير)

مناوي يطالب بـ(35%) من السلطة الانتقالية للحركات المسلحة

جبريل: سنضطر للتفاوض مع العسكري بمعزل عن (الحرية والتغيير)

السوداني

(الصحة) تكشف أسباب مقتل (3) أشخاص عثر على جثامينهم بـ(خور أبو عنجة)

(الكهرباء): القطوعات خلال ساعات النهار ستستمر حتى الخريف

الإعدام شنقاً لـ(10) من منسوبي الدفاع الشعبي

توجيه بفك حظر الإنترنت

(العسكري) لـ(قوى الحرية) لا خصومة بيننا

الجريدة

المجلس العسكري يستعين بضابط سابق بالموساد لتشكيل حكومة والحصول على اعتراف دولي

بدء صرف مكافأة ما بعد الخدمة لرؤساء اللجان والنواب بالبرلمان المحلول

قوى الحرية والتغيير تدفع بـ(6) شروط للتفاوض مع العسكري

التيار:

ليلة تفاوض طويلة حول مجلس السيادة

على نحو مفاجئ.. الجبهة الثورية تسحب ممثلها من التفاوض

المجلس العسكري يتبرأ من قرار قطع الإنترنت

قرار بالعفو عن 235 من أسرى “جيش التحرير)