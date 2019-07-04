عقبة (السيادي) تعترض التفاوض المباشر بين (العسكري) و(التغيير)

عقد المجلس العسكري الانتقالي و”قوى إعلان الحرية والتغيير” مساء أمس، أول جلسة تفاوض مباشر منذ الثالث من يونيو الماضي استجابة لدعوة الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، ووفقاً للوثيقة المعدلة.

مثل المجلس العسكري خلال الاجتماعات نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” والناطق الرسمي الفريق ركن شمس الدين كباشي ونائب رئيس اللجنة السياسية الفريق ركن ياسر العطا ورئيس اللجنة الأمنية الفريق ركن جمال عمر، فيما مثل “الحرية والتغيير” صديق يوسف، عمر الدقير، إبراهيم الأمين، بابكر فيصل وطه عثمان.

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وانعقدت جلسة أولى استمرت نحو ساعتين بحضور الوساطة المشتركة، ثم عقد كل طرف اجتماعاً لوحده لحوالي نصف ساعة، ثم دخل الطرفان في اجتماع مشترك آخر ليل أمس بحضور الوساطة.

وقال المبعوث الإفريقي محمد حسن ولد لبات في تصريح مقتضب في نهاية الجلسة بحسب صحيفة الصيحة، إن (العسكري) و(الحرية والتغيير) اجتمعا بالوساطة وشرعا في حوار مسؤول وصريح تطبعه روح الوطنية العالية والاهتمام الكبير بالوضع السياسي في البلاد وباهتمامات الشعب، وأعلن أن الطرفين اتفقا على جملة من القضايا، وقررا مواصلة الاجتماع اليوم الخميس حول قضايا أخرى، وأعلن أنه تقرر إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ذوي الصلة بالأحداث السياسية الأخيرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)