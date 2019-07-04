توجيهات بتفعيل المحول القومي للانترنت

التاريخ: 04-يوليو-2019 فى : أخبار 94 مشاهدة وجه رئيس اللجنة الفنية الخاصة بايجاد حلول لتشغيل خدمة (الانترنت) ، الجهات ذات الصلة بتفعيل المحول القومي للانترنت حتى يتمكن كل مقدمي الخدمات داخل السودان من مواصلة خدماتهم وعودة التطبيقات . Advertisements وكشف رئيس اللجنة الفنية الخاصة بايجاد حلول لتشغيل خدمة الانترنت ، بجهاز تنظيم الاتصالات والبريد ،عن رفع التقرير الفني بالخصوص للمجلس العسكري الانتقالي بغرض الاطلاع والمصادقة علية بحسب صحيفة المجهر ، وأكد مواصلة اللجنة اجتماعاتها . الخرطوم (أخبار الخليج 365 )

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