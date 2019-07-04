أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الخميس الموافق 4 يوليو 2019م

تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية المجهر: * اجتماع الساعات الخمس بين الـ(العسكري) و(التغيير) يقرر إطلاق سراح المعتقلين السياسيين * (البرهان) يصدر قراراً بالعفو العام عن (235) أسيراً تابعاً لحركة تحرير السودان * التربية تفشل في توفير مقاعد في المرحلة الثانوية لـ(46) ألف طالب ناجح الإنتباهة: * الإفراج عن المعتقلين واستكمال التفاوض اليوم * انعدام بخاخات الأزمة في صيدليات العاصمة * خروج مليوني فدان من الدورة الزراعية بالقضارف السوداني: * (الصحة) تكشف أسباب مقتل (3) أشخاص عثر على جثامينهم بـ(خور أبو عنجة) * (الكهرباء): القطوعات خلال ساعات النهار ستستمر حتى الخريف * الإعدام شنقاً لـ(10) من منسوبي الدفاع الشعبي * توجيه بفك حظر الإنترنت * (العسكري) لـ(قوى الحرية) لا خصومة بيننا الجريدة: * المجلس العسكري يستعين بضابط سابق بالموساد لتشكيل حكومة والحصول على اعتراف دولي * بدء صرف مكافأة ما بعد الخدمة لرؤساء اللجان والنواب بالبرلمان المحلول * قوى الحرية والتغيير تدفع بـ(6) شروط للتفاوض مع العسكري التيار: * ليلة تفاوض طويلة حول مجلس السيادة * على نحو مفاجئ.. الجبهة الثورية تسحب ممثلها من التفاوض Advertisements * المجلس العسكري يتبرأ من قرار قطع الإنترنت * قرار بالعفو عن 235 من أسرى “جيش التحرير) آخر لحظة: * العسكري يعتقل قيادي ويصادر ممتلكات للوطني * كمال عمر: على الإسلاميين إفساح الطريق لغيرهم * تفاصيل جديدة عن سرقة أموال من وزارة * المجلس العسكري هو المؤتمر الوطني نمبر (2) الصيحة: * عقبة (السيادي) تعترض التفاوض المباشر بين (العسكري) و(التغيير) * مناوي يطالب بـ(35%) من السلطة الانتقالية للحركات المسلحة * جبريل: سنضطر للتفاوض مع العسكري بمعزل عن (الحرية والتغيير) الدار: * استئناف التفاوض بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري * بداية العام الدراسي السابع من يوليو * الإعدام لـ(11) نظامي لقتلهم ثمانية أشخاص بأعيرة نارية * أحمد هارون أكثر النزلاء هدوءاً بالسجن و(الدار) تروي لحظات اعتقاله * البرهان يصدر قراراً بالعفو عن أسرى جيش التحرير * الفنان المثير للجدل جلال الصحافة في حوار جرئ لـ(الدار): أنا مؤتمر وطني المشكلة وين يعني الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الخميس الموافق 4 يوليو 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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