تدمير مخزن أسلحة للحوثيين في الحديدة

وأضافت المصادر أن القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات سقطوا داخل نفق ملغوم في نفس المنطقة.
وفي التفاصيل، أوضحت المصادر أن تدمير مدفعية القوات المشتركة للآلية القتالية أسفر عن انفجارات أخرى، من بينها أحد الخنادق، التي هربت إليها عناصر حوثية.
وبحسب المصادر، فإن هذا الخندق سبق وأن فخخته الميليشيات.
وأوضحت القوات أن هذه العملية تأتي ردا على قصف الميليشيات الأحياء السكنية والمؤسسات الحيوية في الأحياء المحررة، داخل مدينة الحديدة غربي اليمن.
ونشرت القوات المشتركة مشاهد للحظة تدمير الآلية القتالية المتحركة والانفجارات داخل النفق، وفرار الميليشيات الحوثية، فضلا عن ظهور أنفاق وخنادق جديدة.
وفي محافظة البيضاء (وسط اليمن)، قالت مصادر عسكرية إن ثلاثة من عناصر الحوثي لقوا مصرعهم، وأصيب آخرون، في كمين، نفذته قوات الجيش الوطني بمحور "ناطع".
وأفادت المصادر أن قوة من اللواء 173 مشاة، نصبت كمينا محكما لعناصر الميليشيات في "شعب أحواص" جنوب جبل "صوران" الاستراتيجي، في جبهة ناطع، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وأشارت إلى أن العملية أعقبها قصف مدفعي على مواقع الميليشيات الانقلابية في "وادي فضحة" بمديرية الملاجم.
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