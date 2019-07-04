كوبا تدين العقوبات الأمريكية الجديدة: هجوم على علاقات الدول ذات السيادة

أدانت القيادة الكوبية العقوبات الجديدة التي فرضتها الإدارة الأمريكية على البلاد.

وكتب وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز على صفحته على تويتر: إن "الولايات المتحدة لا تملك الحق في فرض تدابير عقابية من جانب واحد ضد الشركات الكوبية أو أي دولة تتاجر مع فنزوي.".

وأضاف: "هذا انتهاك للقانون الدولي، والقواعد التي تنظم التجارة، وهجوم على علاقات الدول ذات السيادة".