السلطات الليبية في طرابلس تعلن استئناف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة

أعلنت السلطات الليبية في العاصمة طرابلس يوم الأربعاء استئناف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي بطرابلس عقب توقفه جراء ضربة جوية.

وأكدت إدارة مطار معيتيقة الدولي في بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية فيسبوك على "عودة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي واستئناف الشركات لرحلاتها المجدولة لهذا اليوم"، مؤكدة على أن "شركة "طيران الراحلة" ألغت رحلتها المقررة لهذا اليوم لمطار تونس قرطاج الدولي ليتم دمجها مع رحلة يوم الغد".

هذا وقد توقفت حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الليبي بالعاصمة طرابلس أثر تعرضه لقصف جوي من قبل طائرات حربية لسلاح الجو الليبي التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. وبحسب تصريحات للجيش، قال إنه استهدف طائرات أجنبية بمطار معتيقية".

من جهته، أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر تدمير غرفة التحكم الرئيسية بالطائرات المسيرة في مطار معيتيقة الدولي، في العاصمة طرابلس.

وقال المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري في بيان، يوم الأربعاء إن: "قواتنا الجوية دمرت غرفة التحكم الرئيسية بالطائرات المسيرة داخل قاعدة معيتيقة الجوية".

ولا تعمل في مطار معيتيقة الدولي سوى شركات طيران ليبية في البلاد، تؤمّن رحلات داخلية وأخرى خارجية منتظمة مع كل من تونس والأردن وتركيا.

ومنذ بدء العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني الليبي لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة، في الرابع من أبريل الماضي، توقفت الملاحة الجوية بالمطار عدّة مرات، على خلفية الاشتباكات العنيفة التي تدور بمحاور القتال المحيطة به، إذ كان في بعض الأحيان عرضة إلى غارات جويّة وقصف بالقذائف.

