تعرف على موعد عرض الجزء التاسع من Fast and Furious 9

فرحة عارمة انتابت محبى وعشاق سلسلة الأفلام الشهيرة Fast and Furious 9 بعدما علموا ببدء تصويره مؤخراً داخل تايلاند حيث أعلن بطل الفيلم فان ديزيل عن ذلك من خلال حسابه عبر انستجرام عبر عدة فيديوهات يقوم بنشرها من وقت لآخر يصاحبه فيها نجوم الفيلم مثل الممثلة ميشيل رودريجيز.

الفيلم الذى ينتظره عشاقه إلى حد كبير كشفت الشركة المنتجة عن موعد عرضه حين حدد شهر مايو من العام المقبل 2020 لإختياره من أجل طرحه فى دور العرض، .. كما اختارت اليوم محددة يوم الـ 22 من مايو موعداً لطرح الفيلم خلال السينمات حول العالم، وهو الموعد الذي أسعد عشاق سلسلة الأفلام الشهيرة الذى حقق آخر جزء منها نحو مليار و238 مليون دولار أمريكى حول العالم.