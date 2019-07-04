تعرف على موعد عرض الجزء التاسع من Fast and Furious 9

الفيلم الذى ينتظره عشاقه إلى حد كبير كشفت الشركة المنتجة عن موعد عرضه حين حدد شهر مايو من العام المقبل 2020 لإختياره من أجل طرحه فى دور العرض، .. كما اختارت اليوم محددة يوم الـ 22 من مايو موعداً لطرح الفيلم خلال السينمات حول العالم، وهو الموعد الذي أسعد عشاق سلسلة الأفلام الشهيرة الذى حقق آخر جزء منها نحو مليار و238 مليون دولار أمريكى حول العالم.
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