أرسنال يرفع عرض الإيفوارى زاها إلى 70 مليون إسترليني

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي أرسنال سيرفع عرض التعاقد مع الإيفواري ويلفريد زاها، نجم كريستال بالاس الإنجليزي إلى 70 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، ان أرسنال قرر رفع العرض بعد العرض الهزيل الذي تقدمت به الإدارة والذى بلغ 40 مليون جنيه إسترليني فقط.

وتشير التقارير إلى أن أرسنال قد يضطر إلى بيع الجابونى بيير-ايمريك أوباميانج خلال الصيف الجارى فى حال التعاقد مع زاها.

وشارك زاها الموسم الماضى مع كريستال بالاس فى 34 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 5 آخرين.

يسعى أوناي إيمري مدرب آرسنال للتعاقد مع زاها من أجل تدعيم خط الهجوم، لاسيما بعد المستوى المميز الذي قدمه اللاعب في الموسمين الماضيين.

وكان الإيفوارى ويلفريد زاها قد صرح قبل بضعة أسابيع أنه يرغب بالمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا، لكن في الوقت ذاته أكد احترامه للعقد الذي يربطه بكريستال بالاس، وبالتالي فإن آرسنال ليس وجهة مغرية للنجم الإنجليزي كونه لن يشارك في البطولة الموسم القادم.