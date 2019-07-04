يوفنتوس يقدم عرضه الأول بـ 55 مليون يورو للتعاقد مع دى ليخت

يعتزم نادي يوفنتوس الإيطالي تقديم أول عروضه لنادي أياكس أمستردام الهولندي من أجل التعاقد مع مدافعه الهولندي ماتياس دي ليخت خلال الصيف الجاري.

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية، فأن نادي يوفنتوس سيقدم عرضه الأول لنادي العاصمة الهولندي خلال الساعات المقبلة قيمته 55 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين كمتغيرات.

ومن المنتظر أن يرفض أياكس العرض، حيث أن المبلغ المالي الذي يطلبه أياكس للاستغناء عن دي ليخت في الموسم المقبل، وهو 75 مليون يورو.

وكانت تقارير صحفية قد أشارات مؤخرا إلى وجود منافسة شرسة بين عدد من كبار الأندية الأوروبية على ضم دى ليخت، أبرزها برشلونة الإسبانى ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكانت تقارير صحفية قد أشارات مؤخرا إلى وجود منافسة شرسة بين عدد من كبار الأندية الأوروبية على ضم دى ليخت، أبرزها برشلونة الإسبانى ويوفنتوس الإيطالى.