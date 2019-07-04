الاتحاد الأرجنتينى يتقدم بشكوى ضد حكم مباراة البرازيل والتانجو

نجح المنتخب البرازيلى فى الفوز على نظيره الأرجنتينى بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما فى الدور نصف النهائى لبطولة كوبا أمريكا على ملعب "جريميو أرينا" بالبرازيل، ليتأهل إلى المباراة النهائية.
الاتحاد الأرجنتيني أصدر بياناً ينتقد فيه التحكيم في المباراة و اصرار الحكم على عدم استخدام تقنية الفيديو رغم الشك في حالتين كانتا كفيلتين بتغيير مجرى المباراة كما شكك البيان في نزاهة التحكيم الذي يصر عليه الاتحاد الأمريكي الجنوبي.
البيان كذلك انتقد رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الأمريكي الجنوبي واصفاً اياه بعدم امتلاك سجل ايجابي لهذا المنصب،كما تحدث البيان عن تدخل السياسة البرازيلية خلال البطولة و المباراة خاصة وهو محظور، كما اشتكى الاتحاد الأرجنتيني سوء الملاعب و تأخير النقل حيث لم يعاني من ذلك البلد المضيف "البرازيل".
من ناحية أخرى انتقد الاتحاد الأرجنتيني موقف رئيس البرازيل جايير بولسونارو، حيث تعرض لصافرات استهجان من جماهير البرازيل بسبب اعتراضات على الموقف السياسي وهو ما يخالف لوائح الفيفا واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.
الاتحاد الأرجنتيني طلب أيضًا من اتحاد كرة القدم بأمريكا الجنوبية تسجيلاً لحوارات الحكم مع حكام الـ VAR.
والتقى منتخبي البرازيل و الارجنتين 110 مرات فازت البرازيل فى 40 لقاء والأرجنتين فى 38 وتعادلا فى 32 لقاء، وكان آخر لقاء جمع منتخب الأرجنتينى مع نظيره البرازيلى فى البطولة الرباعية الدولية بالسعودية عام 2018، ونجح السامبا فى الفوز على التانجو بهدف نظيف.
استطاع منتخب البرازيل التأهل إلى دور ربع النهائي عن المجموعة الأول رفقة فنزويلا وبيرو، بعد أن حصد 7 نقاط خلال مشواره في دور المجموعات، جمعها من الفوز علي بوليفيا في الافتتاح بثلاث أهداف نظيفة، وتعادل مع فنزويلا بدون أهداف، واكتسح منتخب بيرو بخمس أهداف نظيفة في ختام دور المجموعات.
وكان منتخب الأرجنتين قد تأهل للدور ربع النهائي عن المجموعة الثانية رفقة منتخب كولومبيا، بعد أن حصد أربع نقاط من خلال مشوارهم في دور المجموعات، جمعهم من هزيمة أمام المنتخب الكولومبي بهدفين دون رد في الجولة الأولى، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام باراجواي 1 / 1، وحقق الفوز على حساب منتخب قطر في آخر جولات دور المجموعات بنتيجة 2 / 0.
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