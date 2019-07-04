ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن أوشاكوف قوله للصحفيين :" نخطط لتبادل مفصل للآراء حول مواضيع مثل، روسيا والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن النزاعات في سوريا وأوكرانيا ، والوضع حول إيران وخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وبطبيعة الحال، سيتم التطرق إلى الوضع في ليبيا بالتفصيل، وستتم مناقشة سبل تحقيق التوافق الوطني في هذا البلد".
ومن المقرر أن يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بزيارة إلى إيطاليا غدا الخميس.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين يبحث فى خلال محادثاته بإيطاليا الوضع فى سوريا وليبيا وأوكرانيا والنووى الإيرانى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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