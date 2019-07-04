الوسيط الأفريقي يعلن مواصلة الحوار بين المجلس العسكري والحرية والتغيير

وقال لباد، صباح اليوم الخميس. إنه "جرى تفارضا مسؤول وشفاف بين المجلس العسكري الانتقالي وقوي إعلان الحرية والتغيير، تم الاتفاق على عدد من القضايا خلال المفاوضات المباشرة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوي إعلان الحرية والتغيير، فيما سيتواصل المفاوضات على بقية قضايا أخرى مساء الغد الخميس".
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