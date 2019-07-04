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غرق 26 في انقلاب قارب صيد قبالة ساحل هندوراس

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ذكر متحدث باسم القوات المسلحة في هندوراس الأربعاء أن ما لا يقل عن 26 شخصا لقوا حتفهم في انقلاب قارب صيد قبالة ساحل هندوراس على المحيط الأطلسي.

وقال المتحدث خوسيه دومينجو ميزا إن 47 شخصا جرى إنقاذهم بعد الحادث الذي وقع قرب بويرتو ليمبيرا، بحسب رويترز.

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