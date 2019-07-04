مجلس الأمن يفشل بإصدار بيان حول قصف مركز المهاجرين في ليبيا

وقالت المصادر إنّه خلال جلسة طارئة عقدها المجلس حول هذا القصف واستغرقت ساعتين قدّمت بريطانيا مشروع بيان يدين الضربة الجوية ويدعو إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا والعودة إلى طاولة الحوار.
وبحسب المصادر فقد عرقلت الولايات المتحدة الأربعاء إصدار هذا البيان.
وكان المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري قد قال إن الجيش لم يستهدف مركز احتجاز للمهاجرين غير الشرعيين في تاجوراء، بل استهدف معسكرا للميليشيات، لكن تفجيرا مجهولا وقع بعد 17 دقيقة من غارات الجيش.
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