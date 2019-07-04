وفد عربي بالخرطوم لدعم التوافق بين أطراف الأزمة

وصل وفد من الجامعة العربية، إلى الخرطوم، أمس الأربعاء، لدعم جهود التوافق الوطني بين الأطراف السودانية.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن وفدا من الجامعة العربية برئاسة خليل الزرواني، الأمين العام المساعد بالجامعة، وصل الخرطوم في زيارة تستمر 3 أيام. وأضافت الوكالة أن الزيارة تأتي في إطار جهود الجامعة العربية لدفع مساعي التوافق الوطني في السودان.

وأشارت إلى أن الوفد سيعقد لقاءات مع المسؤولين السودانيين والقوى السياسية.

وكانت الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، أعلنت الثلاثاء، وجود نقطة خلاف واحدة بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير تتمثل في نسب التمثيل بالمجلس السيادي، ودعت الطرفين إلى لقاء مباشر لتجاوز الخلاف وايجاد حل للازمة.

وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع في قوى الحرية والتغيير إن «الاتجاه الغالب» لديهم قبول دعوة الوساطة الإثيوبية الإفريقية المشتركة، للجلوس المباشر مع المجلس العسكري الانتقالي، بينما أوضح مصدر في قوى الحرية والتعيير للأناضول، لم يكشف عن هويته، أنه لا زال هناك خلافات في وجهات النظر حول التعامل مع ملف التفاوض مع المجلس العسكري. لافتا إلى وقوف حزبين في تحالف قوى الإجماع الوطني وراء مطلب التصعيد.