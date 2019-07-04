قتل 8 إرهابيين على حدود العراق مع الأردن وسوريا

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، قبل منتصف الليل، مقتل 4 إرهابيين، وتدمير سيارة لهم على يد قوة من لواء حشد قضاء حديثة ضمن قيادة عمليات الجزيرة، خلال واجب تفتيش في "منطقة الحلكوم شرقي عكاشات".
وتقع منطقة عكاشات بين قضائي الرطبة الحدودي مع الأردن، والقائم الحدودي مع سوريا، في غرب الأنبار، غرب العراق.
وأضافت الخلية، إلى ذلك قتل 4 إرهابيين أيضاً "جنوب بحيرة سنيسله شرقي الحدود السورية" بضربة جوية لطيران التحالف الدولي ضد الإرهاب.
وأعلن العراق، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".
وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.
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