لاعب جنوب أفريقيا: لن نحترم منتخب مصر.. نحن في وضع "عدائي"

وأضاف في تصريحات لصحيفة "تايمز لايف" الجنوب أفريقية: "جميع المصريين كانوا يتمنون مواجهتنا، على أساس أننا منتخب ضعيف".
وتابع "ننظر إلى نظرات الجميع كأننا منتخب ضعيف، ونحن ندرك هذا الأمر تماما، ونعد الجميع بالمفاجآت".
ومضى "سنكون أمام حشد مخيف للغاية، أنا أعلم استاد القاهرة جيدا، لكننا نحن البافانا بافانا، وسنقف خلف فريقنا وندعمه بكل ما أوتينا من قوة".
واستطرد تشابابالا "نحن متأكدين أن الجميع سيذهل مما سنقدمه أمام المصريين، ولن نظهر أي رحمة أو احترام لأننا فريق كبير".
وقال مدافع جنوب أفريقيا "كل ما أقوله لللاعبين بكل بساطة عليكم التركيز على أرض الملعب، وعدم النظر إلى المدرجات".
وأردف "من خبرتي مع المصريين، فهم دوما يحاولون أن يوتروا الأجواء من حولك ويجعلونها عدائية بصورة كبيرة، وهو ما لن نسمح له على الإطلاق، فهم سيهاجموننا منذ الدقيقة الأولى".
واستكمل "ندرك أيضا أن تلك الجماهير ستكون عامل ضغط على اللاعبين، وهو ما ستستفيد منه البافانا بافانا".
وأتم "ليس لدينا شيء نخسره، سنذهب لنبذل قصارى جهدنا ونسعى لأن نحصل على بعض المتعة، لأنه عندما تزيل الضغط من أعصابك فيمكنك أن تفعل المستحيل".
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