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الهند تثير المخاوف من تقلب أسعار النفط مع الروس

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قال بيان حكومي إن وزير النفط الهندي دارمندرا برادان أثار المخاوف من التقلبات المتزايدة في أسعار النفط الخام على مدى الأسابيع القليلة الماضية مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.

وفي مكالمة هاتفية مع نوفاك، حث الوزير الهندي روسيا على مواصلة الاضطلاع بدور يحقق التوازن في تعاونها مع دول أوبك، بالأخذ في الاعتبار مصالح الدول المستهلكة.

وذكر برادان أن الهند مهتمة بتعزيز وجودها في قطاع الاستكشاف والإنتاج الروسي.

ودعا الوزير الهندي شركات النفط والغاز الروسية إلى الاستثمار في تشييد البنية التحتية للغاز في الهند، بحسب البيان الحكومي.

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