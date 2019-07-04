الهند تثير المخاوف من تقلب أسعار النفط مع الروس

وفي مكالمة هاتفية مع نوفاك، حث الوزير الهندي روسيا على مواصلة الاضطلاع بدور يحقق التوازن في تعاونها مع دول أوبك، بالأخذ في الاعتبار مصالح الدول المستهلكة.
وذكر برادان أن الهند مهتمة بتعزيز وجودها في قطاع الاستكشاف والإنتاج الروسي.
ودعا الوزير الهندي شركات النفط والغاز الروسية إلى الاستثمار في تشييد البنية التحتية للغاز في الهند، بحسب البيان الحكومي.
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