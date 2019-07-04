ديوكوفيتش الهادئ يبلغ الدور الثالث في ويمبلدون للتنس

وبدا أن كودلا المصنف 111 عالميا سيتجرع هزيمة منكرة بعد أنخسر أول خمسة أشواط لكنه قاتل لجعل النتيجة تبدو أكثر احتراما والابقاء على التنافسية خلال المباراة.
وواصل حامل اللقب وبطل ويمبلدون أربع مرات عرضه القوي لينهي المباراة لصالحه بعد ساعة واحدة و33 دقيقة ليضرب موعدا في الدور المقبل مع البولندي هوبرت هوركاتش المصنف 48.وفي هذه المرحلة من البطولة قد يراهن قليلون ضد فوز ديوكوفيتش بلقبه 16 في البطولات الأربع الكبرى يوم 14 يوليو وبدا المصنف الأول عالميا واثقا.
وقال "تحدوني طموحات كبيرة وكنت محظوظا خلال مسيرتي في البطولات الأربع الكبرى.
"أفكر فقط في المباراة المقبلة والتعامل مع الأمر خطوة تلو الأخرى.
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