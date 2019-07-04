"تيم كوك" يكشف مشروعات فريق تصميم أبل ويصفها بـ"المبهرة"

جاء ذلك ردًا على تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت" بخصوص تأثير رحيل "جونى إيف" كبير موظفى التصميم فى الشركة الذى بدأ عمله فى الشركة منذ عام 1996، وأشارت الصحيفة أن "جونى" ترك العمل فى أبل لشعوره بالإحباط من عدم اهتمام "تيم كوك" بفريق التصميم فى الشركة.
ووفقًا لما نشره موقع "بيزنس إنسايدر"، لم يشرح "كوك" أى معلومات توضح طبيعة المشروعات التى يعمل عليها فريق التصميم فى الشركة حاليًا، ولكنه رغب فى إظهار ما هو عكس الشائعات التى ظهرت والتى كانت تزعم عدم اهتمامه بفريق التصميم.
وركز "كوك" فى حديثه على البرامج والمنتجات الجديدة للشركة، وخدمات اشتراك Apple TV Plus وApple Arcade بالإضافة إلى الهواتف الثلاثة الخاصة بآيفون والتى ستطلق فى وقت لاحق من هذا العام.
ومن النادر أن يقوم "كوك" أو أى مسئول تنفيذى بشركة أبل بالحديث عن مشروعات الشركة المقبلة، ولكنه أعرب فى حديثه عن حماسة للتكنولوجيات الجديدة التى ستظهرها آبل فى المستقبل القريب.
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