زلزال قوته 5.4 درجة يضرب الساحل شرق روسيا

وقال ممثل الهيئة لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية : إن "الحدث الزلزالي الذي بلغت شدته 5.4 درجة وقع في منطقة المحيط الهادئ قبالة الساحل الشرقي لكامشاتكا، صباح يوم الخميس بالتوقيت المحلي، وكان مركزه على عمق 51.8 كيلومتر وعلى بعد 102 كيلومتر شرق قرية أوست كامشاتكا".
وفقًا لمديرية حالة الطوارئ في منطقة كامتشاتكا، لم يشعر سكان المنطقة في الهزات.
وتقع شبه جزيرة كامتشاتكا فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهو عبارة عن منطقة تمتد على شكل قوس عريض وتشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا كبيرا.
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