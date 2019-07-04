الحريرى وبرى وجنبلاط يبحثون تعزيز الوحدة الوطنية والسلم الأهلى

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس النيابي في لبنان - في بيان له - أن اللقاء الذي دعا إليه "بري" بين الحريري وجنبلاط، استعرض فيه المجتمعون آخر التطورات والمستجدات السياسية والأمنية في لبنان.
وذكر البيان أن اللقاء أفضى إلى تبديد وتجاوز الشوائب التي اعترت العلاقة بين رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري والزعيم السياسي الدرزي وليد جنبلاط ، وأنهما اعتبرا أن ما اعترى العلاقات بينهما في المرحلة السابقة، أمر من الماضي.
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