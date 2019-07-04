أمم أفريقيا 2019.. الجزائر يحصد جائزة اللعب النظيف بمرحلة المجموعات

حصد منتخب الجزائر جائزة اللعب النظيف، خلال مرحلة المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجارى، التى اختتمت مبارياتها مساء أمس الثلاثاء.

وأعلن الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عن فوز منتخب الجزائر بجائزة اللعب النظيف، خلال مباريات الدور الأول.