أمم أفريقيا 2019.. نجم الجزائر أفضل لاعب فى مرحلة المجموعات

توج إسماعيل بن ناصر لاعب فريق إمبولى الإيطالي ومنتخب الجزائر بجائزة أفضل لاعب خلال مرحلة المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجارى، التى اختتمت مبارياتها مساء أمس الثلاثاء.

وأعلن الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عن اختيار إسماعيل بن ناصر نجم منتخب الجزائر أفضل لاعب فى مرحلة المجموعات، بعد أن قاد ببراعة المنتخب الجزائرى لتحقيق الفوز فى المباريات الثلاث، والتأهل للدور ثمن النهائى بعد أن حقق منتخب الخضر العلامة الكاملة.