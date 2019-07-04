أمم أفريقيا 2019.. نجم الجزائر أفضل لاعب فى مرحلة المجموعات

وأعلن الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عن اختيار إسماعيل بن ناصر نجم منتخب الجزائر أفضل لاعب فى مرحلة المجموعات، بعد أن قاد ببراعة المنتخب الجزائرى لتحقيق الفوز فى المباريات الثلاث، والتأهل للدور ثمن النهائى بعد أن حقق منتخب الخضر العلامة الكاملة.
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