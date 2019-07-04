أوغندا تبدأ الاستعداد للسنغال بعد إنهاء الإضراب

وشارك جميع لاعبو منتخب أوغندا فى التدريبات، تحت قيادة المدرب الفرنسي ديسابر، والذى عقد جلسة مع اللاعبين على هامش التدريبات، من أجل تحفيزهم قبل مواجهة أسود التيرانجا.
وكان لاعبو منتخب أوغندا قد رفضوا خوض تدريبات الثلاثاء، بسبب خلافات مع مسئولى الاتحاد، حول مستحقاتهم المادية، بعد تأهلهم إلى ثمن نهائي البطولة.
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