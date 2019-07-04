هولندا تضرب موعدا مع الولايات المتحدة بنهائى مونديال السيدات

وبذلك ضرب منتخب هولندا موعدا مع منتخب الولايات المتحدة (حامل اللقب) يوم الأحد المقبل فى نهائى البطولة.
وكان التعادل السلبى قد حسم الوقت الأصلى من اللقاء.
سجلت هدف المباراة الوحيد اللاعبة جاكى جرونين فى الدقيقة 100.
وكان منتخب الولايات المتحدة قد فاز أمس الثلاثاء على نظيره الإنجليزى بهدفين مقابل هدف فى نفس الدور
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