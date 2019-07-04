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هولندا تضرب موعدا مع الولايات المتحدة بنهائى مونديال السيدات

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تأهل المنتخب الهولندى إلى نهائى كأس العالم للسيدات المقام فى فرنسا، بعد الفوز الصعب على نظيره السويدى بهدف دون رد فى الأوقات الإضافية، فى اللقاء الذى أقيم بمدينة ليون فى الدور قبل النهائى.

وبذلك ضرب منتخب هولندا موعدا مع منتخب الولايات المتحدة (حامل اللقب) يوم الأحد المقبل فى نهائى البطولة.

وكان التعادل السلبى قد حسم الوقت الأصلى من اللقاء.

سجلت هدف المباراة الوحيد اللاعبة جاكى جرونين فى الدقيقة 100.

وكان منتخب الولايات المتحدة قد فاز أمس الثلاثاء على نظيره الإنجليزى بهدفين مقابل هدف فى نفس الدور

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