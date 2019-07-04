المجلس العسكري الانتقالي يوجه بإعادة تشغيل خدمة الإنترنت في البلاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: نقلت قناة “الحرة” عن جهاز تنظيم الاتصالات في السودان أن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم أصدر توجيهات بإعادة تشغيل خدمات الإنترنت. وأوضحت القناة أن خدمات الإنترنت في السودان كانت مقطوعة منذ الثالث من يونيو الماضي لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وقال رئيس اللجنة الفنية بجهاز تنظيم الاتصالات السوداني إن “الاجتماعات الفنية متواصلة وقد تم رفع التقرير الفني للمجلس العسكري الانتقالي بغرض الاطلاع والمصادقة عليه”. Advertisements وبحسب وكالة الأنباء السودانية(سونا)، تم توجيه الجهات ذات الصلة بتفعيل المحول القومي للإنترنت لتمكين كل مقدمي الخدمات داخل السودان من مواصلة خدماتهم وعودة التطبيقات. وتقود الوساطة الأفريقية الإثيوبية تحركات حثيثة بشأن الأزمة في السودان أسفرت حتى الآن عن موافقة قوى الحرية والتغيير القائدة للحراك الجماهيري، على التفاوض المباشر مع المجلس العسكري لكن بشروط.

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