تدهور صحة أبوهريرة حسين في سجن كوبر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تدهورت الحالة الصحية لوزير الشباب والرياضة السابق بولاية الخرطوم أبو هريرة حسين في سجن كوبر، وتم نقله منتصف نهار اليوم من سجن كوبر الى مركز السودان للعيون وسط حراسة مشددة بعدد ٦ تاتشرات. وأبدى الطبيب المعالج انزعاجاً كبيراً من التدهور الكبير في حالة عيون أبو هريرة. وعلمت (الانتباهة أون لاين) من مصدر مطلع أن الطبيب أجرى الكشف اللازم وأتضح أن ضغط العين مرتفع جداً وتم صرف علاجات لتخفيض الضغط لمدة أسبوعين. وقال المصدر أن أبوهريرة خضع لعملية جراحية بروسيا استمرت لساعات طويلة ومن المفترض أن يجري جراحة أخرى لكنه تأخر بسبب الأحداث الأخيرة وظروف الاعتقال. وأضاف: الآن صارت نسبة نجاح العملية 10٪ فقط).

وكان وفد من المفوضية القومية لحقوق الإنسان بقيادة رئيسة المفوضية، حورية إسماعيل قد زار، معتقلي النظام السابق بسجن كوبر، وأشار الوفد إلى تدهور الحالية الصحية لأبوهريرة. الانتباهة المادة السابقة انسحاب جديد للقوات الإماراتية في اليمن يفضح تخوفاتها

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