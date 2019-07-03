ياسر العطا: متفائلون تحقيق أهداف الفترة الانتقالية بإصلاح الدولة مع إعلان الحرية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال عضو المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن ياسر العطا الأربعاء، إنه متفائل بشراكة حقيقية مع قوى الحرية والتغيير، وتحقيق أهداف الفترة الانتقالية بإصلاح الدولة، ومحاربة الفساد، ونشر السلام، وخلق مناخ سياسي يرسخ قيم احترام الديمقراطية للمدنيين والعسكريين.
وأكد العطا أن المجلس سيرسخ الديمقراطية ويدير انتخابات حرة ونزيهة لتسليم المدنيين كامل قيادة الدولة.
ودعا العطا، في تصريح لقناة “الحدث”، قوى الحرية والتغيير، إلى تفهم روح الشراكة، وتجنب لغة إحراز الأهداف لأن الجانبين من أبناء الشعب السوداني، ولا خصومة بينهما،
وفي وقت سابق، تسلمت الوساطة الأفريقية الإثيوبية بالسودان ردود كل من المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير للجلوس في طاولة مفاوضات مباشرة الأربعاء، لحسم الخلاف حول مجلس السيادة، واصفة الردود بالإيجابية.
وكانت الوساطة تقدمت بمقترح لتشكيل المجلس السيادي من 15 عضواً سبعة لكل طرف، بينما يتم الاتفاق بينهما على العضو الخامس عشر ليكون رئيساً للمجلس، فيما أرجأ المقترح حسم مسألة المجلس التشريعي لمدة ثلاثة أشهر، إلى حين تشكيل الحكومة التكنوقراطية ومجلس السيادة.
شبكة الشروق
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