البرهانيُصدر قراراً بالعفو عن أسرى حركة مناوي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، يوم الأربعاء، القرار رقم “230” لسنة 2019 بالعفو العام عن أسرى حركة جيش تحرير السودان البالغ عددهم “235” أسيراً.

ويأتي القرار بحسب وكالة السودان للأنباء، استناداً على المرسومين الدستوريين بالرقمين “3”و”8″ الفقرة 2/ط لسنة 2019، وعلى نص المادتين “37” الفقرة ” 1/و ” و” 711/1 ” من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وبعد التشاور مع وكيل وزارة العدل المكلف، تحقيقاً لمبدأ حسن النية تجاه الحركات المسلحة وصولاً للسلام الشامل في السودان .

ونص القرار على العفو عن المتهمين والأسرى من حركة جيش تحرير السودان وإطلاق سراحهم فوراً ما لم يكونوا مطلوبين في أي إجراءات قانونية أخرى، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار .

شبكة الشروق