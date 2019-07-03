3 قيادات تمثل قوى التغيير في التفاوض المباشر مع المجلس العسكري

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت قوى الحرية والتغيير، تسمية 3 من قياداتها للتفاوض المباشر مع المجلس العسكري في إطار اتفاق مقترح من الوساطة المشتركة.
وقال مصدر في قوى الحرية والتغيير،بحسب “الأناضول”، إنه جرى “تسمية إبراهيم الأمين ممثلا عن تحالف نداء السودان، وساطع الحاج، ممثلا عن قوى الإجماع الوطني، وأحمد ربيع، لتمثيل تجمع المهنيين، في قوى إعلان الحرية والتغيير”.
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