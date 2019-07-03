فيديو مروع لطفل يسقط تحت عجلات قطار وسط الزحام!

انتشر فيديو، عبر مواقع الإنترنت بشكل واسع جدا، يصور حادثا مخيفا حصل في محطة قطارات في أستراليا.
وذكرت صحيفة "ميرور"، أن الحادث وقع عند رصيف حيوي لمحطة قطار بولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية. ويظهر الفيديو زحمة ركاب محطة القطار وامرأة تدفع بيدها عربة رضيع وتحمل بيدها الثانية طفلا آخر وإلى جانبها طفل ثالث يبلغ من العمر حوالي أربع سنوات.
وتظهر المشاهد التالية للفيديو مشي الطفل لدخول القطار وسقوطه فجأة في الفجوة ما بين باب عربة القطار ورصيف المحطة.
وحاول بعض شهود العيان، الذين أصيبوا بالصدمة لما رأوه، سحب الطفل من الهوة، بينما هرع آخرون لتحذير السائق بعدم تحرك القطار.
وتمكن شهود العيان، لحسن الحظ، من إنقاذ الطفل. لكن السلطات المحلية نشرت الفيديو الآن، على الرغم من أن كاميرات المراقبة صورته في فبراير الماضي، ليكون بمثابة درس للآباء والأمهات على ضرورة الانتباه لأطفالهم دائما.
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