بدء الاجتماع المباشر بين العسكري والحرية والتغيير في الخرطوم

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية" ببدء الاجتماع المباشر بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير في الخرطوم بحضور الوسيطين الإفريقي والإثيبوبي.
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