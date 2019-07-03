منع مارسيلو من القيادة لمدة عام

فرضت الشرطة البرازيلية، عقوبة على مارسيلو ظهير ريال مدريد الإسباني ومنتخب البرازيل، بحرمانه من قيادة السيارات لمدة عام.
جاء ذلك بعدما استوقفته الشرطة في مدينة ريو دي جانيرو أول أمس الاثنين، ورفض الخضوع لكشف قياس نسبة الكحوليات، وفضل دفع غرامة مالية قيمتها 675 يورو.
وأكدت الشرطة البرازيلية لوسائل الإعلام أن تلك الواقعة ستؤدي لسحب رخصة القيادة وإيقاف نجم ريال مدريد لمدة عام عن قيادة السيارات.
يذكر ان مارسيلو يقضي إجازته في البرازيل بالوقت الحالي بعدما تم استبعاده من قائمة السيلساو لأسباب فنية من بطولة ” كوبا أمريكا “.
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