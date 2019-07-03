تدهور الحالة الصحية لموسى هلال

اكدت مصادر مطلعة عن تدهور الحالة الصحية للزعيم موسى هلال المعتقل منذ اكثر من عام ونصف في سجن الهدى بامدرمان وكان هلال اعتقل في منطقة مستريحة بولاية شمال دارفور من العام 2017 عقب معارك ضاربة جماعة موسى هلال والقوات النظامية

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