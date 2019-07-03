متفلتون ينهبون مقر منظمتي الغذاء العالمي بمحلية قريضة

قام متفلتون بدعم من قوى الحرية والتغيير بمحلية قريضة بتخريب ونهب مقر منظمتي الغذاء العالمي والرؤية العالمية، الأمر الذي تسبب في تعليق برنامج الغذاء العالمي في محلية قريضة، ووعد والي ولاية جنوب دارفور اللواء الركن هاشم خالد بتقديم المتورطين في الاحداث إلى محاكمة عادلة

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