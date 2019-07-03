المسماري يطالب بفتح تحقيق دولي ومستقل في جرائم مليشيات الحوثي في ليبيا

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي له اليوم الأربعاء، إن الجيش الليبي يعتمد الحرفية والدقة منذ انطلاق عملية الكرامة.
وأكد على أن قوات الجيش الوطني تستهدف في طرابلس أهدافا مشروعة للمليشيات، لكنها لم تستهدف مركز المهاجرين في تاجوراء.
وطالب المسماري بفتح تحقيق دولي ومستقل في جرائم الميليشيات في ليبيا، مشيراً إلى مؤامرة تم تدبيرها من جانب الإرهابيين لتشويه صورة القوات المسلحة الليبية.
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