استئناف التفاوض بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير عن قبولها دعوة الوساطة الأفريقية – الإثيوبية المشتركة للتفاوض المباشر مع المجلس العسكري حول نقطة الخلاف بين الطرفين.

ومن المتوقع أن يدخل الطرفان في جلسة محادثات مباشرة بينهما في السابعة من مساء اليوم حول رئاسة مجلس السيادة باعتبارها النقطة الخلافية الوحيدة بين الطرفين وفقا لما ذكره عضو قوى إعلان الحرية والتغيير مدني عباس مدني.