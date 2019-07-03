استئناف التفاوض بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير عن قبولها دعوة الوساطة الأفريقية – الإثيوبية المشتركة للتفاوض المباشر مع المجلس العسكري حول نقطة الخلاف بين الطرفين.
ومن المتوقع أن يدخل الطرفان في جلسة محادثات مباشرة بينهما في السابعة من مساء اليوم حول رئاسة مجلس السيادة باعتبارها النقطة الخلافية الوحيدة بين الطرفين وفقا لما ذكره عضو قوى إعلان الحرية والتغيير مدني عباس مدني.
وقال مدني - في مؤتمر صحفي - إن موقف قوى إعلان الحرية والتغيير هو عدم التفاوض المباشر لكنها قررت الاستجابة لدعوة الوساطة بشرط استلامهم نسخة مكتوبة تحتوي على النقاط التي اقترحتها قوى إعلان الحرية ومراجعة مراحل بناء الثقة المتمثلة في إطلاق سراح المعتقلين وإطلاق خدمة الانترنت وتحديد سقف زمني للتفاوض.
وقال إنه ليس من الممكن أن يتم الحديث عن بناء الثقة في ظل وجود أعضاء من قوى إعلان الحرية معتقلين، مؤكدا أن قبولهم التفاوض المباشر من أجل إكمال المسارين السياسي والدبلوماسي .
وأكد أنهم لا يرغبون بأن يكونوا المسؤولين عن تعطيل المسار الدبلوماسي، وأكد أن الخيارات السلمية متاحة ومتوفرة لقوى إعلان الحرية والتغيير مؤكدا أن التصعيد السلمي سيظل قائما.
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