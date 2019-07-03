البرهان يصدر قرارابالعفو عن أسرى جيش التحرير

أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي اليوم القرار رقم "230" لسنة 2019م بالعفو العام عن أسرى حركة جيش تحرير السودان . ويأتي هذا القرار استناداً على المرسومين الدستوريين بالرقمين "3"و"8" الفقرة 2/ط لسنة 2019م، وعلى نص المادتين "37" الفقرة " 1/و " و" 711/1 " من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 م وبعد التشاور مع وكيل وزارة العدل المكلف، تحقيقاً لمبدأ حسن النية تجاه الحركات المسلحة وصولاً للسلام الشامل في السودان . ونص القرار على العفو عن المتهمين الأسرى من حركة جيش تحرير السودان البالغ عددهم " 235 " اسيراً، وإطلاق سراحهم فوراً ما لم يكونوا مطلوبين في أي إجراءات قانونية أخرى، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار .

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