فرنسا: إيران لن تكسب شيئا من انتهاك الاتفاق النووي

قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء إن إيران لن تكسب شيئا من مخالفة بنود الاتفاق النووي وذلك ردا على إعلان طهران أنها ستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم.

وقالت أنييس فون دير مول المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية للصحفيين في إفادة يومية “لن تكسب إيران شيئا من الخروج من اتفاق فيينا”.

وأضافت “التشكيك في (الاتفاق) سيؤدي فقط إلى زيادة التوترات المتصاعدة بالفعل في المنطقة”.

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وقالت إيران يوم الاثنين إن مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب تجاوز الحد المسموح به، في أول انتهاك كبير للاتفاق النووي.

وقالت فون دير مول “لهذا السبب تطالب فرنسا وشركاؤها الأوروبيون إيران بقوة بالتراجع عن التخصيب الزائد دون تأخير والامتناع عن أي إجراءات أخرى تقوض التزاماتها النووية”.

وقالت فون دير مول، ردا على سؤال عما إذا كانت آلية تجارة تخطط أوروبا لها ستبدأ قريبا في إتاحة بعض عمليات نقل الأدوية والمواد الغذائية على الأقل، إن القوى الأوروبية لا تدخر جهدا لكن ضمان حصول إيران على المنافع الاقتصادية للاتفاق ليس بيد تلك القوى وحدها.